Der nächste Badesee muss jetzt geschlossen werden

Die Oberösterreicher fliehen vor der Hitze gerne an die Badegewässer – doch die Hitze begünstigt gerade das Wachstum von Plagegeistern, die das Plantschen vermiesen. Jetzt musste der nächste Badesee behördlich gesperrt werden. Dieses Mal nicht wegen Blaualgen, sondern wegen Enterokokken.
Die gute Nachricht voran: Der Badesee Pramet, der wegen Blaualgen, die ein Gift produzieren, geschlossen werden musste, kann inzwischen wieder besucht werden. Die Gäste können wieder bedenkenlos ins Wasser gehen, die Werte haben sich beruhigt.
Wasservögel als Quelle
Die schlechte Nachricht: In Tragwein ist der beliebte Badesee vorübergehend dicht. Bei einer routinemäßigen Wasseruntersuchung wurde eine übermäßige Belastung mit Enterkokken festgestellt. Diese erhöhten Werte an Fäkalbakterien sind vermutlich durch den Eintrag von Wasservögeln zu erklären, auch die Hitze trägt ihr Übriges zur raschen Vermehrung bei. Die Bakterien können zu Infekten, Durchfall, Bauchkrämpfen oder auch Wundinfektionen führen.
Gastro und Spielbereich offen
In Tragwein bleibt laut Gemeinde das Badebuffet geöffnet und auch der Spielplatz und der Beachvolleyballplatz mit Funcourt können kostenlos genutzt werden. Wie lange die Sperre nötig sein wird, ist noch unklar.
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