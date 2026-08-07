Der nächste Badesee muss jetzt geschlossen werden

Wasservögel als Quelle

Die schlechte Nachricht: In Tragwein ist der beliebte Badesee vorübergehend dicht. Bei einer routinemäßigen Wasseruntersuchung wurde eine übermäßige Belastung mit Enterkokken festgestellt. Diese erhöhten Werte an Fäkalbakterien sind vermutlich durch den Eintrag von Wasservögeln zu erklären, auch die Hitze trägt ihr Übriges zur raschen Vermehrung bei. Die Bakterien können zu Infekten, Durchfall, Bauchkrämpfen oder auch Wundinfektionen führen.