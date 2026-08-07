Regeln bei Deutschkursen werden jetzt verschärft

„Mit der Ausschreibung der Niveaukurse beenden wir das bisherige Wunschkonzert“, sagt Integrationslandesrat Christian Dörfel. Gemeinsam mit Integrationsministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) stellte er am Freitag in Linz eine umfassende Neuordnung der Deutschförderung vor. Als erstes Bundesland übernimmt Oberösterreich künftig vollständig die Qualitätsstandards des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Das soll für einheitliche Regeln, mehr Kontrolle und raschere Sanktionen bei Verstößen sorgen – und nach dem Wunsch der Ministerin auch Vorbild für den Bund werden.