Vermisstes Kätzchen-Quartett ist wieder vereint

Vier Kätzchen verschwanden auf mysteriöse Weise von einem Bauernhof in Dietach (Oberösterreich). Jetzt sind sie wieder aufgetaucht, an weit verstreuten Plätzen. Der Landwirt vermutet, dass die Tiere gestohlen wurden und der Übeltäter nach einem „Krone“-Bericht kalte Füße bekommen hatte.
Große Resonanz löste die Geschichte über vier auf mysteriöse Art und Weise von einem Bauernhof in Dietach verschwundene Kätzchen aus. Auf der einen Seite, weil viele Leser den Bauern kritisierten, dass seine Stubentiger trotz Kastrationspflicht Nachwuchs haben. Auf der anderen Seite wollten auch viele Landsleute dabei helfen, die vermissten Kitten wiederzufinden.
Unterschiedliche Fundorte
Und das gelang jetzt tatsächlich! Das Quartett ist wieder vereint am Hof. Doch die Kätzchen hatten sich offensichtlich nicht einfach verirrt, denn dafür waren die Auffindungsorte zu weit verstreut: Eines wurde, wie berichtet, im zehn Kilometer entfernten St. Ulrich bei Steyr entdeckt. Eines tauchte fast zeitgleich und nur kurz nach Erscheinen des „Krone“-Berichts beim Bauernhof wieder auf.
Auch letztes Kätzchen eingefangen
Und jetzt gab’s die nächsten Fundmeldungen: Eines der Kätzchen lief jammernd in Wolfern herum und das letzte des Quartetts wurde in Steyr-Gleink gesichtet und auch eingefangen.
„Alle vier sind wohlbehalten zurück“, bedankt sich der Bauer bei allen, die mitgeholfen haben, die Tiere zu finden. Er ist sicher, dass die Kätzchen gestohlen und nach dem Bericht über ihr Verschwinden ausgesetzt wurden. „Sie waren so kaum verkäuflich, weil sie so markant gezeichnet sind“, sagt der Pensionist. Bald dürfen die Kitten nun zu ihren künftigen Besitzern, denen sie versprochen waren, übersiedeln.
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