Vermisstes Kätzchen-Quartett ist wieder vereint

„Alle vier sind wohlbehalten zurück“, bedankt sich der Bauer bei allen, die mitgeholfen haben, die Tiere zu finden. Er ist sicher, dass die Kätzchen gestohlen und nach dem Bericht über ihr Verschwinden ausgesetzt wurden. „Sie waren so kaum verkäuflich, weil sie so markant gezeichnet sind“, sagt der Pensionist. Bald dürfen die Kitten nun zu ihren künftigen Besitzern, denen sie versprochen waren, übersiedeln.