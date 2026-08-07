Hitze-Hammer! Wo Grillfans jetzt Feuerpause haben

Nach Graz zieht nun auch Linz nach

Die Stadt reagiert damit auf die anhaltende Hitzewelle und die zunehmende Trockenheit. Nachdem Graz bereits vor wenigen Tagen entsprechende Maßnahmen gesetzt hat, zieht nun auch Linz nach. Betroffen sind die beiden städtischen Grillplätze in der Lunzerstraße am Jaukerbach sowie am Pichlinger See. Dort werden Hinweistafeln aufgestellt, die auf die erhöhte Brandgefahr aufmerksam machen und zum Grillverzicht auffordern. Auslöser für den Schritt sind neben der angespannten Wetterlage auch Beschwerden aus der Bevölkerung.