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Brandgefahr? Hitze löst vor Rallye Störfeuer aus

Motorsport
07.08.2026 07:00
In Tragwein brannte es – das befeuerte die Kritik an der Mühlstein Rallye.
In Tragwein brannte es – das befeuerte die Kritik an der Mühlstein Rallye.(Bild: Krone-Collage/FOTOKERSCHI / TOBIAS SCHARTNER, Manfred Binder)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Die Mühlstein Rallye im Raum Perg hat vor dem Comeback am Samstag wie bereits in der Vergangenheit mit Kritikern zu kämpfen. Aufgrund der enormen Hitzewelle und der dadurch bedingten Trockenheit gab es einen Shitstorm gegen den Veranstalter und auch gegen einen Ortschef.

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„Mit einem Wort – DÄMLICH“, lautet nur eines von etlichen öffentlichen Kommentaren, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien auf die Veranstalter der Mühlstein Rallye im Raum Perg hereinprasselten. Zwar hat die kleine, aber feine PS-Sause schon lange mit einem kleinen Kern von Gegnern und auch mit sehr hohen behördlichen Auflagen zu kämpfen, die aktuelle Hitzewelle löste aber nun just vorm Comeback am Samstag (2025 wurde pausiert) ein weiteres Störfeuer, ja fast einen „Flächenbrand“ aus.

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