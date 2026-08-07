Brandgefahr? Hitze löst vor Rallye Störfeuer aus

„Mit einem Wort – DÄMLICH“, lautet nur eines von etlichen öffentlichen Kommentaren, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien auf die Veranstalter der Mühlstein Rallye im Raum Perg hereinprasselten. Zwar hat die kleine, aber feine PS-Sause schon lange mit einem kleinen Kern von Gegnern und auch mit sehr hohen behördlichen Auflagen zu kämpfen, die aktuelle Hitzewelle löste aber nun just vorm Comeback am Samstag (2025 wurde pausiert) ein weiteres Störfeuer, ja fast einen „Flächenbrand“ aus.