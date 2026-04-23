ORF: Und so peitschen sie die Wahl schnell durch

Tatsächlich sind Lederer und Schütze, in ihren Hauptberufen PR-Berater, nicht zuletzt aufgrund ihrer Interventionen im ORF schwer angeschlagen. Sie sind es aber auch, die für die Neuwahl des ORF-Generals ab Jänner sorgen müssen – bisher plangemäß im heurigen August. Was geschieht nun aber? Heute will man entscheiden, die Wahl des neuen ORF-Chefs für die Periode bis 2031 auf Juni vorzuverlegen.