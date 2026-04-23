High parking fees
When “recharging” becomes an expensive trap
Charging allowed—fine included! Anyone who exceeds the time limit at a Kufstein EV charging station risks a fine of 95 euros. The fine is issued even if a charging spot is not a parking space.
The parking lot at the Kufstein Arena exemplifies the direction in which parking management in Austria is heading: Public spaces are being outsourced to private operators, digital systems are taking control—and for users, everything is becoming less transparent. The owner is the City of Kufstein; the area is operated by a city-owned company, with technical operations handled by Avantpark Parking Solutions Austria GmbH, based in Vienna. A system without barriers, without tickets, without visible obstacles. License plate recognition automatically initiates a parking session—often without anyone noticing.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.