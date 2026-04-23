When “recharging” becomes an expensive trap

The parking lot at the Kufstein Arena exemplifies the direction in which parking management in Austria is heading: Public spaces are being outsourced to private operators, digital systems are taking control—and for users, everything is becoming less transparent. The owner is the City of Kufstein; the area is operated by a city-owned company, with technical operations handled by Avantpark Parking Solutions Austria GmbH, based in Vienna. A system without barriers, without tickets, without visible obstacles. License plate recognition automatically initiates a parking session—often without anyone noticing.