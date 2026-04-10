„Ich wollte in dieser Krise nicht untergehen“

Blick in die Zukunft

Heute ist Robin zu einem jungen Mann herangewachsen. Nach vier Jahren in einer Integrationsklasse besucht er die KIE-Klasse (Klasse mit individueller Entwicklungsbegleitung) in der Leopold-Hasner-Schule in Bad Ischl – und träumt davon, einen Job zu finden. „Er möchte gerne ins Gastgewerbe. Am liebsten will er Kellner sein und Menschen bedienen – im Kontakt mit anderen geht er so richtig auf“, sagt Rieger. In den nächsten Wochen will er bei kleinen Praktika ins Arbeitsleben hineinschnuppern.



Infos: Monika Maria Rieger „Wo das Leben neu beginnt.“; 16,90 Euro; Über linktr.ee/everything.by.mona erfährt man alles über Bezugsmöglichkeiten und weitere Infos.