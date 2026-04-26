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„Krone“-Test in OÖ

Kugel oder Krise? Auf der Spur nach dem besten Eis

Oberösterreich
26.04.2026 13:00
Die „Krone“-Reporterinnen Vera Lischka (li.) und Anna Jaschek testeten sich durch die besten ...
Die „Krone“-Reporterinnen Vera Lischka (li.) und Anna Jaschek testeten sich durch die besten Eisläden des Landes.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Eiszeit in Oberösterreich – die „Krone“ testetesich durch Linz, Wels und Steyr. Sind Linzer Bier, Ziegenkäse und Kürbiskernöl der Wahnsinn oder etwas für harte Gaumen? Haben sich die Preise für das sommerliche Dessert erhöht? Welche Geschmacksrichtungen werden bevorzugt, und was kommt nicht so gut an?

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Ein einfaches Dessert oder doch ein Selbstversuch? Eines ist klar: Man muss einerseits trinkfest sowie auch durchaus experimentierfreudig sein. Denn Ziegenkäse gehört doch eigentlich aufs Brot, und Bier wird als Getränk gesehen. Denkste! Denn beim Eis-Greissler in der Spittelwiese gibt es den Käse als leckere Nachspeise, beim Livi auf der Promenade bekommt man das kühle Blonde nicht in flüssiger, sondern in cremiger Form. Und beides schmeckt auch noch gut: „Ziegenkäse“ leicht säuerlich, wie Topfen- oder Joghurteis – bei Zweiterem schmeckt man klar das Bier – den Alkoholgehalt merkt man erst später. „Das Feedback ist positiv, und viele Kunden probieren es aus“, erzählt „Livi“ Surace. 2,40 Euro kostet eine Kugel, 18 Sorten hat er insgesamt in seinem Sortiment. Auch die kreativen Varianten „Donauwalther“, eine Essenz aus Grüntee mit Orange, oder „Linzertorte“ kann man beim Jungspund verkosten. Der Eiskönig hat mit der „Dubai-Schokolade“ ebenso etwas Neues ausprobiert. Die Portion ist mit 3,30 Euro deutlich teurer als die traditionellen Sorten. Und auch der Preis für die restlichen Sorten hat sich um zehn Cent im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

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