Kreative Lösungen gefragt, damit Bäder aufsperren

Später aufsperren spart Geld

Falls das Wetter mitspielt, soll es schon sechs Tage davor in Ried im Innkreis losgehen. „Aus Kostengründen haben wir den Saisonauftakt auf Mitte Mai verlegt, weil wir uns zwei Wochen Personal- und Energiekosten sparen. In den vergangenen Jahren war das Wetter Anfang Mai auch nicht besonders“, hofft ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner auf einen geringeren Abgang als im Vorjahr. Da lag das Minus bei knapp einer halben Million Euro. Für mehr Badegäste soll eine neue Gemeindekooperation sorgen. „Das Kombi-Ticket gilt nicht mehr nur für die Rieder, sondern auch für alle Jahreskartenbesitzer der Gemeinden St. Martin im Innkreis, Aurolzmünster, Waldzell und Eberschwang. Gegen einen geringen Aufpreis von rund 40 Euro können sie an Schlechtwetter-Tagen das Hallenbad benutzen“, erläutert Zwielehner. Besonders Hartgesottenen stellt die Stadt gegen eine Kaution und eine Gebühr von insgesamt 30 Euro auch einen Chip zur Verfügung. Mit diesem lassen sich auch bei miesem Wetter die Eingangstore für das an sich geschlossene Freibad öffnen.