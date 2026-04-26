Seltene Allianz im Kampf gegen legales Lachgas

„Lachgas nicht verbreitet“

Auf eine Landtagsanfrage der Grünen antwortet Winkler, dass Lachgas auch unter Jugendlichen gar nicht so stark verbreitet sei. Er beruft sich dabei auf die Auskünfte der Jugendberatung. „Ob diese Quellen für eine Schätzung des Lachgaskonsums in Oberösterreich ausreichen, darf ernsthaft bezweifelt werden. Nur weil es dort nicht als Problem auftaucht, heißt es nicht, dass es dieses nicht gibt“, kritisiert die Grüne Jugendsprecherin Anne-Sophie Bauer.