Großvater und Enkelsohn löschten Terrassenbrand

Schnell abgelöscht

Daraufhin begannen Opa und Enkel mit den Löschmaßnahmen und konnten den Brand so eindämmen bzw. ablöschen; die Feuerwehr musste lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Der 11-Jährige wurde bei den Löschmaßnahmen leicht verletzt, brauchte aber keine Rettung. Der Brand brach aus bislang unbekannten Gründen im Bereich eines Holzkastens bzw. eines nicht angeschlossenen Kompressors aus und dehnte sich auf das Fassadenmaterial des Hauses aus.