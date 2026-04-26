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Großbrand verhindert

Großvater und Enkelsohn löschten Terrassenbrand

Oberösterreich
26.04.2026 11:00
Die Feuerwehr kam nur noch zur Brandnachschau vorbei
Die Feuerwehr kam nur noch zur Brandnachschau vorbei(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein aufmerksamer 11-Jähriger entdeckte am Weg zum Haus seiner Großeltern einen Brand am Nachbarhaus. Mithilfe eines Gartenschlauchs und Hochdruckreinigers löschten Opa und Enkel den Brand auf der Terrasse innerhalb weniger Minuten. Die Feuerwehr musste anschließend nur mehr Nachschau halten.

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Ein 11-Jähriger und sein Opa verhinderten am Samstag gegen 20:45 Uhr, dass sich ein Balkonbrand auf das gesamte Haus ausbreiten konnte.
Der 11-Jährige aus Krenglbach ging am Samstagabend von seinem Wohnhaus zu seinem Großvater. Auf dem kurzen Weg dorthin bemerkte er einen ausgedehnten Brand am Balkon eines der Häuser.

Eigentümer nicht zuhause
Der 11-Jährige rannte unverzüglich zu seinem 68-jährigen Großvater und teilte ihm mit, dass der Balkon des Nachbarn brennen würde. Die beiden liefen sofort dorthin und riefen den 40-jährigen Hauseigentümer an, da dieser nicht zu Hause war. Dieser sagte ihnen, dass sich ein Hochdruckreiniger im Nahbereich befinden würde.

Schnell abgelöscht
Daraufhin begannen Opa und Enkel mit den Löschmaßnahmen und konnten den Brand so eindämmen bzw. ablöschen; die Feuerwehr musste lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Der 11-Jährige wurde bei den Löschmaßnahmen leicht verletzt, brauchte aber keine Rettung. Der Brand brach aus bislang unbekannten Gründen im Bereich eines Holzkastens bzw. eines nicht angeschlossenen Kompressors aus und dehnte sich auf das Fassadenmaterial des Hauses aus.

Hätte viel schlimmer sein können
Laut Feuerwehr hätte der Brand aufgrund des Fassadenmaterials auf das gesamte Haus übergegriffen, hätten die beiden nicht so schnell reagiert.

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