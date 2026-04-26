Aortenriss! Wenn alles am seidenen Faden hängt

Wenn plötzlich alles ganz schnell geht

Sie ist 76, er 79 Jahre alt. Das Paar lebt gemeinsam in einem idyllischen Häuschen in Regau. Beim Besuch der „Krone“ merkt man sofort, wie gern einander die beiden haben. Ein Blick und ein Lächeln genügen. Doch am 31. März geriet ihre heile Welt ins Wanken: Weil Monika Schenner plötzlich über starke Schmerzen im Brustbereich klagt, eilt das Paar zu seinem Hausarzt. Dann die rasche Überweisung ins Klinikum Vöcklabruck, wo schnell klar wird: Aortenriss. Die gleiche Diagnose, die Monate zuvor in Rohrbach so schlimm geendet hatte.