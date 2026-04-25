Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Auto beschlagnahmt

„Jung und Alt“ rasten im Temporausch ins Radar

Oberösterreich
25.04.2026 20:17
Die Raser wurden jeweils „gelasert“.
Die Raser wurden jeweils „gelasert“.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Sonne bringt nun häufiger zwei Personengruppen auf der Straße zusammen: Raser und Polizisten mit Radargerät. In Oberösterreich gab´s am Samstag Dutzende Anzeigen, aber einige Tempobolzer stachen negativ hervor. Einer musste sich auch gleich vom Auto verabschieden.

0 Kommentare

Abgeben musste ein Linzer (25) nicht nur seinen Führerschein, sondern auch seinen 5er-BMW, weil er in Perg mit Tempo 172 bei erlaubten 100 km/h unterwegs war. Er fuhr auf der B3 Richtung Grein, als er „ins Radar raste“ – die Bezirkshauptmannschaft muss jetzt entscheiden, ob das „Tatwerkzeug“, also der Wagen, versteigert wird.

„Das war dumm“
Er war aber nicht der einzige Raser: In Wels wurde gegen 19 Uhr ein einheimischer Probeführerscheinbesitzer (20) mit 102 km/h erwischt. Er gab zu, dass seine Handlung „dumm“ gewesen war, doch die Einsicht kam zu spät. Da der 20-Jährige auch unter Drogen stand, wurde die Fahruntauglichkeit amtlich festgestellt. Jetzt wird er sich wohl länger als Fußgeher, bzw. Öffi-Nutzer von A nach B bewegen müssen.

Lesen Sie auch:
Der junge Raser wurde mit der Radarpistole ins Visier genommen
Raser gestoppt:
Wegen „Stress mit Freundin“ Auto beschlagnahmt
23.03.2026

Mit 60 zu schnell am Bike
Dass Rasen nicht nur den Jungen auf der Straße vorbehalten ist, zeigte dann noch ein Linzer, der in Grein negativ auffiel. Der Motorradfahrer ist nämlich bereits 60 Jahre alt, sein Motorrad wurde in der 70er-Zone mit Tempo 128 „gelasert“ – der Führerschein ist vorläufig weg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.04.2026 20:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Ab dem 1. Mai ist die Steuer auf Spritpreise in Deutschland niedriger (Symbolbild).
Für Mai und Juni
Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
118.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
106.347 mal gelesen
Christian Poley
Niederösterreich
Ersthelfer sprang in Donau: „Das Auto sank sofort“
103.288 mal gelesen
Nach rund drei Stunden war das Auto geborgen. 
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1182 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1036 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
927 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Mehr Oberösterreich
Ein Auto beschlagnahmt
„Jung und Alt“ rasten im Temporausch ins Radar
Retter zufällig nahe
Bergsteigerin stürzte 150 Meter ab und überlebte
Im Abstiegskampf
Sieg gegen SV Ried! WSG Tirol holt wichtige Punkte
„Bin kein Waschweib“
Dieser Spruch eines Arbeitslosen regt Leser auf
Immer wieder Alarm
Eine Einsatzserie raubt Florianijüngern den Schlaf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf