„Jung und Alt“ rasten im Temporausch ins Radar

„Das war dumm“

Er war aber nicht der einzige Raser: In Wels wurde gegen 19 Uhr ein einheimischer Probeführerscheinbesitzer (20) mit 102 km/h erwischt. Er gab zu, dass seine Handlung „dumm“ gewesen war, doch die Einsicht kam zu spät. Da der 20-Jährige auch unter Drogen stand, wurde die Fahruntauglichkeit amtlich festgestellt. Jetzt wird er sich wohl länger als Fußgeher, bzw. Öffi-Nutzer von A nach B bewegen müssen.