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Mit 100 km/h im 50er

Raser warf vor Anhaltung Drogen aus Autofenster

Oberösterreich
26.04.2026 13:31
182 Gramm Cannabis waren in dem Päckchen (Symbolbild)
182 Gramm Cannabis waren in dem Päckchen (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er hatte wohl das Polizeiauto im Rückspiegel nicht gesehen: Ein 20-jähriger Lenker aus Bad Goisern raste ohne Rücksicht mit fast 100 km/h durch eine 50er-Zone und wurde deswegen aufgehalten. Bevor er stehen blieb, warf der Beifahrer noch ein Päckchen aus dem Auto – darin befanden sich mehr als 180 Gramm Cannabis.

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Beamte der Polizei Bad Ischl staunten nicht schlecht, als sie am Samstagabend gegen 22 Uhr dem Pkw eines 20-Jährigen aus Bad Goisern folgten. Aufgrund seiner allgemein überhöhten Geschwindigkeit und seiner auffälligen Fahrweise geriet der Wagen immer mehr ins Visier der Streifenbesatzung.

Plötzlich flog Päckchen
Als sie in einer 50 km/h Zone bei der Nachfahrt etwa 99 km/h feststellten, forderten sie den 20-jährigen Lenker umgehend zum Anhalten auf. Doch bevor der Lenker anhielt, sahen die Polizisten mit Erstaunen, dass aus dem beifahrerseitigen Fenster eine größere silberfarbige Verpackung geworfen wurde.

Eindeutiger Geruch im Auto
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergaben sich aufgrund eines intensiven Geruchs sowie Rückständen im Bereich des Beifahrersitzes Hinweise auf Cannabis. Im Straßengraben fanden die Polizisten rund 182 Gramm Cannabis, eingepackt in Alufolie. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung und einer im Rahmen einer klinischen Untersuchung festgestellten Fahruntauglichkeit wurde dem Fahrzeuglenker der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lenker und sein 27-jähriger Beifahrer werden angezeigt.

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