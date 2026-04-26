Raser warf vor Anhaltung Drogen aus Autofenster

Er hatte wohl das Polizeiauto im Rückspiegel nicht gesehen: Ein 20-jähriger Lenker aus Bad Goisern raste ohne Rücksicht mit fast 100 km/h durch eine 50er-Zone und wurde deswegen aufgehalten. Bevor er stehen blieb, warf der Beifahrer noch ein Päckchen aus dem Auto – darin befanden sich mehr als 180 Gramm Cannabis.