Bergsteigerin stürzte 150 Meter ab und überlebte

Die 34-Jährige aus Seewalchen wollte am sonnigen Samstag mit ihrem 34-jährigen Arbeitskollegen aus Gunskirchen den Großen Pyhrgas im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn besteigen. Die beiden versierten Bergsteiger starteten bei der Bosruckhütte und wählten als Anstieg den als anspruchsvoll geltenden Hofersteig. Kurz bevor der Hofersteig, welcher durch die steile Südwestflanke des Berges führt, in den Normalweg mündet, erschien den beiden aber ein Weiterkommen zu gefährlich. Im Bereich des Ausstieges waren einige harte Schneefelder und Wechten vorzufinden.