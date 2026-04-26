Betrunkener Radler von Polizei in Feld entdeckt

Einer Polizeistreife fiel am Samstagabend etwas Eigenartiges in einem Feld in Laakirchen auf. Bei genauerer Betrachtung entdeckten sie einen gestürzten Radfahrer. Der war sternhageldicht und froh, sich nicht verletzt zu haben. Anschließend schob er das Rad nach Hause.
Eine Polizeistreife wurde auf der Straße Schneiderhaid im Bereich der Ortschaft Kranabeth auf einen vorerst unbekannten Gegenstand in einem Feld aufmerksam. Als die Polizisten die Umfeld-Beleuchtung des Dienstfahrzeuges einschalteten, stellten sie fest, dass es sich um einen gestürzten Radfahrer handelte.
Alkotest deutlich positiv
Sofort eilten ihm die Uniformierten zu Hilfe. Der 62-jährige Radfahrer aus Laakirchen gab an, dass er selbstständig gestürzt und nicht verletzt sei. Da der Lenker jedoch den deutlichen Anschein einer Alkoholisierung machte, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 1,38 Promille positiv. Der 62-Jährige war froh, sich nicht verletzt zu haben und schob sein Fahrrad weiter.
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