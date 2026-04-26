Betrunkener Radler von Polizei in Feld entdeckt

Alkotest deutlich positiv

Sofort eilten ihm die Uniformierten zu Hilfe. Der 62-jährige Radfahrer aus Laakirchen gab an, dass er selbstständig gestürzt und nicht verletzt sei. Da der Lenker jedoch den deutlichen Anschein einer Alkoholisierung machte, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 1,38 Promille positiv. Der 62-Jährige war froh, sich nicht verletzt zu haben und schob sein Fahrrad weiter.