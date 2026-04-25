Eine Einsatzserie raubt Florianijüngern den Schlaf

Flammen in Tischlerei

Nachdem um 2.50 Uhr die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt war, ging um 5.46 Uhr wieder der Alarm los: eine Fassade in Flammen. Dieser Einsatz war um kurz vor 7 Uhr wieder vorbei, doch der Samstag war alles andere als ruhig. Im Ort fand eine Schulung mit Feuerwehrleuten aus anderen Gemeinden statt und als um 15.18 Uhr erneut die Sirene heulte, gingen auch diese Kameraden in den echten Einsatz: In einer Tischlerei brennt laut ersten Informationen ein Silo, dieser Einsatz war am Abend noch im Gange.