Eine Einsatzserie raubt Florianijüngern den Schlaf

Aufs Bett freuen sich heute sicher die Einsatzkräfte einer Innviertler Feuerwehr. Denn binnen 18 Stunden heulte gleich dreimal die Sirene und beim bisher letzten Brand dieser Serie wurden auch gleich Gast-Florians, die bei einer Übung im Ort waren, eingeteilt. Noch läuft dieser Einsatz.
An Schlaf war nicht viel zu denken: Die Feuerwehrleute in Neukirchen an der Enknach wurden binnen 18 Stunden zu gleich drei Bränden gerufen. Los ging’s, als am Freitag gegen 21.15 Uhr ein Autofahrer (18) aus Salzburg eine Rauchwolke entdeckte: Das Dach eines Hauses brannte, die hier lebende vierköpfige Familie rettete sich.
Flammen in Tischlerei
Nachdem um 2.50 Uhr die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt war, ging um 5.46 Uhr wieder der Alarm los: eine Fassade in Flammen. Dieser Einsatz war um kurz vor 7 Uhr wieder vorbei, doch der Samstag war alles andere als ruhig. Im Ort fand eine Schulung mit Feuerwehrleuten aus anderen Gemeinden statt und als um 15.18 Uhr erneut die Sirene heulte, gingen auch diese Kameraden in den echten Einsatz: In einer Tischlerei brennt laut ersten Informationen ein Silo, dieser Einsatz war am Abend noch im Gange.
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