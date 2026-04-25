Dieser Spruch eines Arbeitslosen regt Leser auf

„Deppert, wer arbeitet“

Auf „krone.at“ ging’s richtig rund: Der Bericht über den Vorfall wurde mehr als 100-mal kommentiert. Wenig überraschend drückten viele Leser Verwunderung und Abscheu aus, etwa: „Ein langzeitarbeitsloser Bekannter sagte mir mal, dass jeder deppert ist, der arbeitet, wenn man vom AMS relativ einfach zu Geld kommt, mit dem man angenehm leben kann! „ Interessant war dieser Vorschlag: „Anstelle des Arbeitslosengeldes gibt es einen vernünftigen Grundlohn, alle Arbeitslosen sind beim Staat angestellt und arbeiten 40 Stunden die Woche. Die Arbeitszuteilung erfolgt durch das AMS nach Qualifikation. Wenn sich jemand weigert, gibt es kein Geld.“