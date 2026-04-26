Mopedfahrer (17) mit 129 km/h von Polizei gestoppt

50 km/h sind für Anfänger, dachte sich ein 17-Jähriger aus St. Georgen an der Gusen und pimpte sein Moped so sehr hoch, dass es fast 130 km/h fahren konnte. Weil er noch dazu kein Licht hatte, fiel er der Polizei sofort auf. Zulassung und Führerschein wurden sofort entzogen, dazu kommen mehrere Anzeigen.