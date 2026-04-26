Mopedfahrer (17) mit 129 km/h von Polizei gestoppt

50 km/h sind für Anfänger, dachte sich ein 17-Jähriger aus St. Georgen an der Gusen und pimpte sein Moped so sehr hoch, dass es fast 130 km/h fahren konnte. Weil er noch dazu kein Licht hatte, fiel er der Polizei sofort auf. Zulassung und Führerschein wurden sofort entzogen, dazu kommen mehrere Anzeigen.
Bei einer Kontrolle am Samstag gegen 20:50 Uhr in St. Georgen an der Gusen konnte ein Mopedfahrer mit 129km/h gestoppt werden.
Die Polizisten wurden auf das Moped, das offensichtlich zu schnell und ohne geeignete Beleuchtung auf der L1463 in Richtung Katsdorf unterwegs war, aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle konnte mittels Rollenprüfstand eine gemessene Geschwindigkeit von 129 km/h festgestellt werden.
Zahlreiche Anzeigen
Das Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung wurden an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt wurde dem 17-Jährigen aus dem Bezirk Perg untersagt. Mehrere weitere Anzeigen aufgrund festgestellter Mängel am Fahrzeug folgen auch.
Zweites Moped erwischt
Auch bei einem weiteren Moped wurden bei der Kontrolle im Ortsgebiet von St. Georgen das Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung aufgrund einer am Rollenprüfstand gemessene Geschwindigkeit von 83 km/h an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
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