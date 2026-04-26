Strom statt Kohle und Koks: Die Zukunft des Stahls

Und dann wäre schließlich noch die Herausforderung, das alles wirtschaftlich zu betreiben. Der Stahlriese ArcelorMittal hatte im Vorjahr Pläne für EAFs in Deutschland wegen hoher Stromkosten zunächst verworfen. „Wir haben unsere Transformationspläne vorsorglich modular aufgebaut und wählen damit bewusst eine andere Strategie als unsere deutschen Mitbewerber“, sagt Voest-Vorstand Zajicek dazu. Die Rechnung ist kompliziert: Auf der einen Seite stehen Investitionskosten und Energiebedarf, auf der anderen spart die Voest durch die umweltfreundlichere Produktion CO2-Zertifikate, und Kunden sind bereit, für „grünen“ Stahl mehr zu zahlen. Und schlussendlich ist das Reduzieren von Emissionen wohl auch politisch alternativlos.