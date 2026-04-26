Gestrichene Förderungen, aber teure Hausordnung

Eine „gemeinsame Wertebasis für ein gutes Zusammenleben“ ist für Integrationslandesrat Christian Dörfel die „OÖ Hausordung“. 13 Regeln sollen vor allem Zuwanderern klarmachen, wie man sich in Oberösterreich zu verhalten hat. Dass die Grünen davon wenig halten, ist nicht neu. „Wir sehen das als teuren Marketing-Schmäh“, sagt die Grüne Integrationssprecherin Ines Vukajlović. Viele Vorgaben der Hausordnung stünden ohnehin außer Streit. Denn: „Dass man sich respektvoll verhalten soll, ist selbstverständlich.“