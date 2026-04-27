Salzburgligist trennt sich von Trainer

Paukenschlag beim USK Anif! Die Flachgauer trennen sich nach den zuletzt schlechten Ergebnissen von Trainer Thomas Eder. Bis Saisonende will man mit einer Interimslösung arbeiten, die den Abstieg in die 1. Landesliga vermeiden soll.
„Es fiel uns sehr schwer, Thomas wird bei uns allen geschätzt“, stellte Obmann Martin Hettegger klar. Die negativen Ergebnisse in den vergangenen Wochen haben aber zu dieser Entscheidung geführt. „Es braucht einen frischen Wind“, so Hettegger.
Bis Saisonende wird der bisherige „Co“ Fabian Tribl an der Linie stehen, im Sommer soll dann ein neuer Trainer präsentiert werden. „Hoffentlich sind wir dann da noch in der Salzburger Liga“, sagt der Obmann. Im Abstiegskampf haben die Anifer aktuell einen Punkt Vorsprung auf Anthering, die auf Rang 15 und somit dem Relegationsplatz liegen.
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