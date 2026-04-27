Salzburgligist trennt sich von Trainer

Bis Saisonende wird der bisherige „Co“ Fabian Tribl an der Linie stehen, im Sommer soll dann ein neuer Trainer präsentiert werden. „Hoffentlich sind wir dann da noch in der Salzburger Liga“, sagt der Obmann. Im Abstiegskampf haben die Anifer aktuell einen Punkt Vorsprung auf Anthering, die auf Rang 15 und somit dem Relegationsplatz liegen.