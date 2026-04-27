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Eklat in Spanien

Keeper rastet völlig aus und schlägt wild um sich

Fußball International
27.04.2026 13:10
Esteban Andrada verlor komplett die Nerven.
Esteban Andrada verlor komplett die Nerven.(Bild: LaLigaTV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem Ausraster hat der argentinische Fußball-Tormann Esteban Andrada von Real Saragossa in Spanien für Aufsehen gesorgt. Beim 0:1 im Zweitliga-Abstiegsduell bei SD Huesca verlor der 35-Jährige nach einem Platzverweis die Nerven und schlug den gegnerischen Kapitän Jorge Pulido mit einem Faustschlag nieder. 

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Die Situation ereignete sich in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Andrada zeigte sich reumütig, bat Pulido um Verzeihung und akzeptiert die Konsequenzen.

Der Szene war eine VAR-Überprüfung vorausgegangen. Huesca-Kapitän Pulido stellte sich Andrada in den Weg, als dieser den Schiedsrichter ansprach. Daraufhin gingen mit dem Tormann die Nerven durch, für seine Aktion sah er Gelb-Rot. Die Situation geriet dermaßen außer Kontrolle, dass die Polizei eingreifen musste. Die Sportzeitungen „Marca“ und „AS“ schrieben am Montag auf der Titelseite jeweils von einer „wilden Attacke“ und einem „Derby der Schande“.

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