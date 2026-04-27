Keeper rastet völlig aus und schlägt wild um sich

Der Szene war eine VAR-Überprüfung vorausgegangen. Huesca-Kapitän Pulido stellte sich Andrada in den Weg, als dieser den Schiedsrichter ansprach. Daraufhin gingen mit dem Tormann die Nerven durch, für seine Aktion sah er Gelb-Rot. Die Situation geriet dermaßen außer Kontrolle, dass die Polizei eingreifen musste. Die Sportzeitungen „Marca“ und „AS“ schrieben am Montag auf der Titelseite jeweils von einer „wilden Attacke“ und einem „Derby der Schande“.