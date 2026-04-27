Staatsanwaltschaft Feldkirch klagt drei Personen

Kühlturm wurde stillgelegt und saniert

Als wahrscheinliche Ursache stellte sich dann der Kühlturm eines Verpackungsunternehmens in Wolfurt heraus, in dessen Windkegel die meisten Krankheitsfälle auftraten. Diese Verdunstungsrückkühlanlage dürfte durch ein externes Unternehmen nicht fachgerecht gewartet worden sein. Am 20. Februar 2025 wurde der Kühlturm stillgelegt und saniert, am 11. März erklärten die Behörden den Ausbruch für beendet, als keine weiteren Fälle mehr auftraten. Die Quelle hielt das Land auf Medienanfragen zunächst geheim. Erst nach einer Anfrage nach dem Informationsfreigesetz (IFG) durch den ORF und einem Rechtsstreit, ob das IFG auf die AGES anwendbar sei, wurde der AGES-Bericht schließlich übermittelt.