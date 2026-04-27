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Er hofft auf Ronaldo

ÖFB-Legionär in Emiraten: „Luxus ist nicht meins!“

Fußball International
27.04.2026 09:57
Adis Jasic hofft auf ein Duell mit Cristiano Ronaldo.
Adis Jasic hofft auf ein Duell mit Cristiano Ronaldo.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Österreichs ehemaliger U21-Teamspieler Adis Jasic (23) jagt in seiner Premierensaison in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Al-Ain ein absolut historisches Triple. Nach einer Durststrecke hofft er auf Cristiano Ronaldo – und bleibt am Boden. „Diese Luxuswelt ist nichts für mich.“ Das weiß auch sein Manager. . .

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Rund eine Million Euro pro Saison soll Adis Jasic in den Vereinigten Arabischen Emiraten verdienen – netto. Im vergangenen Sommer war der 23-jährige Außenverteidiger vom WAC zum dortigen Erstliga-Klub Al-Ain gewechselt, signierte einen Kontrakt über drei Jahre. In der Glitzerwelt hatte sich der St. Veiter aber nicht auf Anhieb zurechtgefunden. . .

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