ÖFB-Legionär in Emiraten: „Luxus ist nicht meins!“

Rund eine Million Euro pro Saison soll Adis Jasic in den Vereinigten Arabischen Emiraten verdienen – netto. Im vergangenen Sommer war der 23-jährige Außenverteidiger vom WAC zum dortigen Erstliga-Klub Al-Ain gewechselt, signierte einen Kontrakt über drei Jahre. In der Glitzerwelt hatte sich der St. Veiter aber nicht auf Anhieb zurechtgefunden. . .