Haftstrafen für drei Häftlinge nach Übergriffen

Im Prozess um Übergriffe auf einen Untergebrachten in der niederösterreichischen Justizanstalt Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) hat es am Montag in Korneuburg drei Schuldsprüche gegen Mitinsassen gegeben.
Erst- bis Drittangeklagter fassten wegen Nötigung Haftstrafen von vier bis sechs Monaten aus. Viert- und Fünftangeklagter wurden hingegen vom Vorwurf der Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung freigesprochen. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.
„Etliche Vorstrafen“
Der Erstangeklagte, ein 40-jähriger Österreicher, fasste fünf Monate Haft aus. Zu vier bzw. sechs Monaten verurteilt wurden ein 28-jähriger spanischer Staatsbürger und ein 31-jähriger Tunesier, der laut dem vorsitzenden Richter aufgrund „etlicher Vorstrafen“ als Rückfalltäter angesehen wurde.
Berührungen mit dem Stiel einer Bürste
In allen drei Fällen wurde die ursprünglich von der Anklage umfasste Vergewaltigung verworfen. Gewalt sei im Spiel gewesen, festgestellt wurden letztlich aber Berührungen mit dem Stiel einer Bürste im Intimbereich, wobei laut Richter „die Hose immer dazwischen war“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.