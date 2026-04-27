Haftstrafen für drei Häftlinge nach Übergriffen

Berührungen mit dem Stiel einer Bürste

In allen drei Fällen wurde die ursprünglich von der Anklage umfasste Vergewaltigung verworfen. Gewalt sei im Spiel gewesen, festgestellt wurden letztlich aber Berührungen mit dem Stiel einer Bürste im Intimbereich, wobei laut Richter „die Hose immer dazwischen war“.