Betrugsverdacht um Schiri: Jetzt spricht Inter

Mehrere Matches unter Verdacht

Konkret wird Rocchi etwa vorgeworfen, einen Schiedsrichter für das Spiel von Inter bei FC Bologna im April 2025 ausgewählt zu haben, weil dieser bei Inter geschätzt gewesen sei. Rocchi weist die Vorwürfe pauschal zurück. In einer Stellungnahme erklärte er, er sei überzeugt, vollständig entlastet zu werden. Er soll am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft befragt werden.