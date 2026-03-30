Kim Novak will nicht von Sweeney gespielt werden

Sydney Sweeney soll im geplanten Biopic „Scandalous“ Kim Novak spielen. Doch ausgerechnet die „Vertigo“-Ikone hat da etwas dagegen. Die 93-Jährige ätzte jetzt in einem Interview fies über die Hollywood-Blondine und verriet, warum sie die 28-Jährige als komplette Fehlbesetzung empfindet.
In dem Biopic soll Kim Novaks kontroverse Affäre mit Sammy Davis Jr. behandelt werden. In der Hauptrolle: niemand Geringeres als Sydney Sweeney. Doch dass ausgerechnet die kurvige Blondine die Rolle erhalten hat, das schmeckt der Ikone aus dem Hitchcock-Klassiker so gar nicht.
Sweeney sticht „oberhalb der Taille zu sehr heraus“
„Ich hätte das nie genehmigt!“, schimpfte Novak jetzt im Interview mit der britischen „Times“. Der Grund ist für Novak augenscheinlich: Sweeney steche „oberhalb der Taille einfach zu sehr heraus“, stichelte sie und spielte damit über die legendären Kurven der 28-Jährigen an.
Doch nicht nur Sweeneys Oberweite ist Novak ein Dorn im Auge. Die 93-Jährige erklärte zudem, sie fürchte, dass der Film die sexuelle Anziehung zwischen ihr und Sammy Davis Jr. zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Dabei habe es sich ihrer Meinung nach um eine viel tiefere, seelische Verbindung gehandelt.
Sweeney laut Novak eine Fehlbesetzung!
„Wir hatten vor allem unglaublich viel gemeinsam“, erinnerte sich Novak nun an die Liebe Sammy Davis Jr. zurück. „Natürlich würde es als sexuelle Beziehung gezeigt werden – Sydney Sweeney wirkt ständig sexy. Sie ist die völlig falsche Wahl, um mich zu spielen.“
Tatsächlich geizt Sweeney nicht mit ihren Reizen – weder am Red Carpet, noch vor der Kamera, etwa in der Erfolgsserie „Euphoria“. Und zuletzt auch nicht als Model ihrer selbst kreierten Syrn-Dessous.
Kritik auch an Filmtitel
Schon in der Vergangenheit äußerte sich Novak kritisch über das geplante Biopic, kritisierte etwa den Titel „Scandalous“. „Ich denke nicht, dass die Beziehung skandalös war“, erklärte sie im letzten Jahr. „Wir hatten so viel gemeinsam, auch das Bedürfnis, für das akzeptiert zu werden, was wir sind und was wir tun – und nicht nur dafür, wie wir aussehen.“
Damit nahm Novak Bezug auf ihre Liebe zu einem schwarzen Mann in einer Zeit, in der dies gesellschaftlich noch umstritten war.
Sammy Davis Jr. wird übrigens vom britischen Schauspieler David Jonsson dargestellt. Colman Domingo soll den Streifen zudem inszenieren. Wann Sweeney tatsächlich in die Rolle von Kim Novak schlüpfen wird, das ist allerdings noch nicht bekannt.
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