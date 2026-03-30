Kim Novak will nicht von Sweeney gespielt werden

Kritik auch an Filmtitel

Schon in der Vergangenheit äußerte sich Novak kritisch über das geplante Biopic, kritisierte etwa den Titel „Scandalous“. „Ich denke nicht, dass die Beziehung skandalös war“, erklärte sie im letzten Jahr. „Wir hatten so viel gemeinsam, auch das Bedürfnis, für das akzeptiert zu werden, was wir sind und was wir tun – und nicht nur dafür, wie wir aussehen.“