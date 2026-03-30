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Ätzt über sexy Sydney

Kim Novak will nicht von Sweeney gespielt werden

Society International
30.03.2026 11:58
Die Kurven von Sydney Sweeney sind Kim Novak ein Dorn im Auge. Die Hitchcock-Ikone will deshalb ...
Die Kurven von Sydney Sweeney sind Kim Novak ein Dorn im Auge. Die Hitchcock-Ikone will deshalb im Biopic nicht von der 28-Jährigen gespielt werden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sydney Sweeney soll im geplanten Biopic „Scandalous“ Kim Novak spielen. Doch ausgerechnet die „Vertigo“-Ikone hat da etwas dagegen. Die 93-Jährige ätzte jetzt in einem Interview fies über die Hollywood-Blondine und verriet, warum sie die 28-Jährige als komplette Fehlbesetzung empfindet. 

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In dem Biopic soll Kim Novaks kontroverse Affäre mit Sammy Davis Jr. behandelt werden. In der Hauptrolle: niemand Geringeres als Sydney Sweeney. Doch dass ausgerechnet die kurvige Blondine die Rolle erhalten hat, das schmeckt der Ikone aus dem Hitchcock-Klassiker so gar nicht.

Sweeney sticht „oberhalb der Taille zu sehr heraus“
„Ich hätte das nie genehmigt!“, schimpfte Novak jetzt im Interview mit der britischen „Times“. Der Grund ist für Novak augenscheinlich: Sweeney steche „oberhalb der Taille einfach zu sehr heraus“, stichelte sie und spielte damit über die legendären Kurven der 28-Jährigen an.

Kim Novak ist gar nicht begeistert, dass sie ausgerechnet von Sydney Sweeney gespielt werden ...
Kim Novak ist gar nicht begeistert, dass sie ausgerechnet von Sydney Sweeney gespielt werden soll. In einem Interview teilte die „Vertigo“-Ikone nun heftig gegen die Hollywood-Blondine aus.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)

Doch nicht nur Sweeneys Oberweite ist Novak ein Dorn im Auge. Die 93-Jährige erklärte zudem, sie fürchte, dass der Film die sexuelle Anziehung zwischen ihr und Sammy Davis Jr. zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Dabei habe es sich ihrer Meinung nach um eine viel tiefere, seelische Verbindung gehandelt.

Sweeney laut Novak eine Fehlbesetzung!
„Wir hatten vor allem unglaublich viel gemeinsam“, erinnerte sich Novak nun an die Liebe Sammy Davis Jr. zurück. „Natürlich würde es als sexuelle Beziehung gezeigt werden – Sydney Sweeney wirkt ständig sexy. Sie ist die völlig falsche Wahl, um mich zu spielen.“

Tatsächlich geizt Sweeney nicht mit ihren Reizen – weder am Red Carpet, noch vor der Kamera, etwa in der Erfolgsserie „Euphoria“. Und zuletzt auch nicht als Model ihrer selbst kreierten Syrn-Dessous.

Sydney Sweeney präsentiert sich gerne sexy. Und genau das bereitet Kim Novak im Hinblick auf das ...
Sydney Sweeney präsentiert sich gerne sexy. Und genau das bereitet Kim Novak im Hinblick auf das geplante Biopic Sorgen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)

Kritik auch an Filmtitel
Schon in der Vergangenheit äußerte sich Novak kritisch über das geplante Biopic, kritisierte etwa den Titel „Scandalous“. „Ich denke nicht, dass die Beziehung skandalös war“, erklärte sie im letzten Jahr. „Wir hatten so viel gemeinsam, auch das Bedürfnis, für das akzeptiert zu werden, was wir sind und was wir tun – und nicht nur dafür, wie wir aussehen.“

Damit nahm Novak Bezug auf ihre Liebe zu einem schwarzen Mann in einer Zeit, in der dies gesellschaftlich noch umstritten war. 

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Sammy Davis Jr. wird übrigens vom britischen Schauspieler David Jonsson dargestellt. Colman Domingo soll den Streifen zudem inszenieren. Wann Sweeney tatsächlich in die Rolle von Kim Novak schlüpfen wird, das ist allerdings noch nicht bekannt.

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