Confused confession to murder and a town in shock

In front of the house stands a magnificent wisteria; the sun shines brightly on the blue-violet clusters of flowers, and next to it, in front of the pergola, a golden privet. “The garden was the couple’s everything. They cherished and cared for their plants,” says Mayor Reinhold Ebner, his face still etched with horror. “All of St. Peter is in a state of shock. Usually, things like this happen far away—and now it’s so close.”