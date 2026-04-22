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17-Year-Old Arrested

Confused confession to murder and a town in shock

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22.04.2026 18:00
Mayor Reinhold Ebner is at a loss for words following the horrific bloody crime in the Styrian ...
Mayor Reinhold Ebner is at a loss for words following the horrific bloody crime in the Styrian town of St. Peter am Ottersbach.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail / Jürgen Fuchs)
Porträt von Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Von Eva Stockner und Monika König-Krisper

On Tuesday night, a horrific crime shocked the Styrian town of St. Peter am Ottersbach: A 17-year-old broke into a couple’s home and stabbed both of them with a knife. The 84-year-old man had no chance of survival; his wife (80) is in the hospital with serious injuries. The apprentice is said to have made a rambling confession. “Why us of all people?” Mayor Reinhold Ebner is at a loss for words.

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In front of the house stands a magnificent wisteria; the sun shines brightly on the blue-violet clusters of flowers, and next to it, in front of the pergola, a golden privet. “The garden was the couple’s everything. They cherished and cared for their plants,” says Mayor Reinhold Ebner, his face still etched with horror. “All of St. Peter is in a state of shock. Usually, things like this happen far away—and now it’s so close.”

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