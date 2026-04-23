Sitzung vertagt, doch der Protest ist geblieben

Nachdem die erste Gemeinderatssitzung zu dem Streit-Thema wegen Auszug der Opposition noch vor einem Beschluss geplatzt war, hätte am Dienstag eine einfache Mehrheit zur Entscheidung gereicht. Doch soweit kam es nicht. Die Sitzung wurde kurzfristig abgesagt. Um den Bürgern das Thema erklären zu können. Dabei hatte Bürgermeisterin Susanna Kittinger (VP) erst in der Vorwoche eine Abendveranstaltung zu diesem Thema abgehalten.