Beckham hat sich Liebes-Tattoos entfernen lassen

„Das bedeutet nichts weiter“

Doch schon 2022 plauderte Victoria Beckham in der „Today“-Show zu, dass sie ihre „Peckerl“ nicht mehr mochte. „Ich habe diese Tattoos vor sehr, sehr langer Zeit bekommen, und sie waren einfach nicht besonders filigran. Meine waren etwas dick, die Linien sind verlaufen, und sie sahen einfach nicht so schön aus.“