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Wieder „Peckerl“-frei

Beckham hat sich Liebes-Tattoos entfernen lassen

Society International
10.04.2026 15:00
Victoria Beckham hat sich alle Tattoos entfernen lassen – auch die Liebes-“Peckerl“ für Ehemann ...
Victoria Beckham hat sich alle Tattoos entfernen lassen – auch die Liebes-“Peckerl“ für Ehemann David!(Bild: EPA/NEIL HALL)
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Von krone.at

Victoria Beckham hatte früher mehrere Tattoos, darunter Widmungen an ihren Ehemann David Beckham und ihre vier Kinder. Doch ihr 21-jähriger Sohn Cruz verriet nun, dass sich die Designerin alle „Peckerl“ per Laser entfernen ließ. 

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Victoria Beckham ist jetzt wieder „Peckerl“-frei. Das verriet ausgerechnet Sohn Cruz in einer Fragerunde auf Instagram. „Hat Victoria Beckham irgendwelche Tattoos? Ich weiß, dass David viele hat“, wurde der Promi-Spross dort von einem Fan gefragt. Die Antwort von Cruz fiel kurz und knapp aus: „Nein, nicht mehr.“

Tattoos vor allem Ehemann gewidmet
Dass sich die Designerin von ihren Tattoos getrennt hat, mag so manchen Fan überraschen. Immerhin fanden sich unter Victoria Tätowierungen auch Liebes-Statements an ihren Ehemann David sowie ihre Kinder.

Cruz Beckham enthüllte auf Instagram, dass seine Mama Victoria alle Tattoos entfernen ließ.
Cruz Beckham enthüllte auf Instagram, dass seine Mama Victoria alle Tattoos entfernen ließ.(Bild: APA/AFP/LISA O'CONNOR)

So zierten etwa die Initialen ihres Mannes – „DB“ – sowie die hebräische Botschaft „Zusammen, für immer, ewig“ ihr linkes Handgelenk – eine süße Geste zum zehnten Hochzeitstag des Paares. Außerdem ließ Victoria sich in der Vergangenheit das Datum 8. Mai 2006 in römischen Ziffern tätowieren –  als Symbol für den Tag, an dem die Beckhams ihr Eheversprechen erneuerten – zusammen mit „De Integro“, lateinisch für „von Anfang an“.

Zusätzlich trug sie ein hebräisches Gedicht auf dem Rücken („Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir“) sowie fünf Sterne, die sie selbst, David und ihre Söhne Brooklyn Beckham, Romeo Beckham und Cruz repräsentieren sollten.

„Das bedeutet nichts weiter“
Doch schon 2022 plauderte Victoria Beckham in der „Today“-Show zu, dass sie ihre „Peckerl“ nicht mehr mochte. „Ich habe diese Tattoos vor sehr, sehr langer Zeit bekommen, und sie waren einfach nicht besonders filigran. Meine waren etwas dick, die Linien sind verlaufen, und sie sahen einfach nicht so schön aus.“

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Außerdem verriet sie schon damals, dass sie plane, ihre Tätowierungen entfernen zu lassen. Und unterstrich: „Das bedeutet nichts weiter. Ich hatte die Tattoos einfach satt. So einfach ist das.“

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