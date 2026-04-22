35-jähriger Ladendieb attackierte Angestellten

Gleich zweimal zugegriffen, ohne zu bezahlen, hat ein 35-jähriger Pole laut Polizei in einem Lebensmittelgeschäft im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Als er am Montag wieder alkoholische Getränke stehlen wollte, wurde er bemerkt und attackierte die Angestellten des Ladens.
Bei seinem zweiten Besuch im Geschäft wurde der 35-Jährige von einem Angestellten erkannt. Dieser erinnerte sich, dass der Verdächtige bereits am Samstag Spirituosen im Wert von 850 Euro mitgenommen hatte und geflüchtet war.
Der Pole attackierte daraufhin den Angestellten mit einem Fauststoß und zwei Kopfstößen. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.