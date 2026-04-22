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In der Stadt Salzburg

Autolenker (45) hatte Kokain und Cannabis intus

Salzburg
22.04.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: sos, Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gleich doppelt beeinträchtigt geriet ein 45-jähriger Kroate am Dienstagabend in der Stadt Salzburg in eine Polizeikontrolle. Nachdem ein Alkoholtest negativ verlaufen war, zeigte ein Drogentest, warum der Mann beeinträchtigt am Steuer gesessen war. 

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Der Suchtmitteltest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an. Ein Amtsarzt bestätigte die Beeinträchtigung. Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. 

Zuvor stoppten Polizisten bereits einen Klein-Lkw im Pinzgau. Dieser war auf der Thumersbacher Landesstraße auffällig unterwegs und hatte auch ein kaputtes Rücklicht. Bei der Kontrolle roch es stark nach Cannabis. Der Fahrer, ein 35-jähriger Iraner, gab zu, die Droge auch genommen zu haben.

Er überreichte den Beamten eine Dose mit einer geringen Menge Cannabiskraut. Auch der 35-Jährige war nicht mehr fahrtauglich. Er musste seinen Schein an Ort und Stelle abgeben, durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.

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Und auch im Flachgau wurde ein Führerschein einkassiert. Dort war ein 23-Jähriger in Hof mit 1,36 Promille am Steuer eines Klein-Lkw unterwegs.

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