Autolenker (45) hatte Kokain und Cannabis intus

Gleich doppelt beeinträchtigt geriet ein 45-jähriger Kroate am Dienstagabend in der Stadt Salzburg in eine Polizeikontrolle. Nachdem ein Alkoholtest negativ verlaufen war, zeigte ein Drogentest, warum der Mann beeinträchtigt am Steuer gesessen war.
Der Suchtmitteltest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an. Ein Amtsarzt bestätigte die Beeinträchtigung. Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Zuvor stoppten Polizisten bereits einen Klein-Lkw im Pinzgau. Dieser war auf der Thumersbacher Landesstraße auffällig unterwegs und hatte auch ein kaputtes Rücklicht. Bei der Kontrolle roch es stark nach Cannabis. Der Fahrer, ein 35-jähriger Iraner, gab zu, die Droge auch genommen zu haben.
Er überreichte den Beamten eine Dose mit einer geringen Menge Cannabiskraut. Auch der 35-Jährige war nicht mehr fahrtauglich. Er musste seinen Schein an Ort und Stelle abgeben, durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.
Und auch im Flachgau wurde ein Führerschein einkassiert. Dort war ein 23-Jähriger in Hof mit 1,36 Promille am Steuer eines Klein-Lkw unterwegs.
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