Autolenker (45) hatte Kokain und Cannabis intus

Zuvor stoppten Polizisten bereits einen Klein-Lkw im Pinzgau. Dieser war auf der Thumersbacher Landesstraße auffällig unterwegs und hatte auch ein kaputtes Rücklicht. Bei der Kontrolle roch es stark nach Cannabis. Der Fahrer, ein 35-jähriger Iraner, gab zu, die Droge auch genommen zu haben.