Unfall in Straßwalchen forderte Schwerverletzten

Mit einer schwer verletzten Person endete ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Straßwalchen in Salzburg. Wie das Rote Kreuz berichtet, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 6 in das Salzburger UKH geflogen.
Der Unfall ereignete sich um kurz nach 7 Uhr in der Früh auf der Mondsee Straße (B154) direkt im Ortsgebiet von Straßwalchen. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt. Rund um die Unfallstelle bildete sich rasch ein Stau.
Neben dem Hubschrauber rückte das Rote Kreuz auch mit einem Rettungswagen und einem Notarzt zur Unfallstelle aus. Der Einsatz konnte um kurz vor 8 Uhr beendet werden.
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