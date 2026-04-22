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Im Frühverkehr

Unfall in Straßwalchen forderte Schwerverletzten

Salzburg
22.04.2026 08:01
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit einer schwer verletzten Person endete ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Straßwalchen in Salzburg. Wie das Rote Kreuz berichtet, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 6 in das Salzburger UKH geflogen. 

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Der Unfall ereignete sich um kurz nach 7 Uhr in der Früh auf der Mondsee Straße (B154) direkt im Ortsgebiet von Straßwalchen. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt. Rund um die Unfallstelle bildete sich rasch ein Stau. 

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Neben dem Hubschrauber rückte das Rote Kreuz auch mit einem Rettungswagen und einem Notarzt zur Unfallstelle aus. Der Einsatz konnte um kurz vor 8 Uhr beendet werden. 

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