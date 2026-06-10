Budget ist für Salzburgs Politik noch ein Rätsel

Die Budget-Rede von Finanzminister Markus Marterbauer ließ zu viele Fragen offen. Noch weiß in Salzburg keiner so wirklich, was auf das Land zukommt. Selbst Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) muss sich erst durch das rund 1000 Seiten starke Budget arbeiten. Eines ist jetzt schon fix: Salzburgs FPÖ, KPÖ und Grüne sind gegen das ausverhandelte Budget von SPÖ, ÖVP und Neos.