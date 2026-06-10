Radweg zwischen zwei Stadtteilen wird saniert

Der Rad- und Gehweg entlang des Gerstbachs zum Abfalter in der Stadt Salzburg ist eine beliebte Verbindung zwischen den Stadtteilen Parsch und Aigen. Die Stadt hat die Passage jetzt saniert. Weitere Abschnitte im Radwegnetz warten noch.
Immer mehr Spaziergänger und Radfahrer machten zuletzt einen Umweg um die Verbindung am Gersbach zwischen Parsch und Aigen. Ähnlich geht es Radfahrern entlang der Moosstraße. Die Rumpelpisten entlang der Glan wurden gerade entschärft.
Beim Radweg entlang des Gersbachs ist jetzt alles neu: Nur noch letzte Restarbeiten sind im Gange. „Damit ist der gesamte Weg wieder befahrbar – ganz ohne lästige Holperer“, so der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ).
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