EU-Sanktionen gegen Israel?

Sanktionen würden auch Israels Opposition treffen (im Gegensatz zu Russland, wo 80 Prozent hinter dem Krieg stehen und Opposition verboten ist). Die im Sanktionspaket der EU vorgesehenen Einreiseverbote für Siedlerextremisten, darunter zwei Minister, können außerdem auch auf der nationalen Ebene verhängt werden. Kritik Ja, aber Österreich sollte sich einer Verurteilung Israels enthalten und dem EU-Sanktionspaket nicht zustimmen.