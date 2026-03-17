UNO sieht Anzeichen für ethnische Säuberung

Das Büro unter der Leitung des Österreichers Volker Türk dokumentierte in den zwölf Monaten bis Ende Oktober 2025 insgesamt 1732 Fälle von Siedlergewalt, nach 1400 Fällen in den zwölf Monaten davor. Der Bericht bezieht sich auf die Periode bis Oktober 2025, die Zeit danach erfasst er nicht. Die palästinensischen Bewohner würden ständig schikaniert und eingeschüchtert, und ihre Häuser und Ackerland würden zerstört, berichtete Ajith Sunghay, Leiter des UNO-Menschenrechtsbüros für die besetzten palästinensischen Gebiete.