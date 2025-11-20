Nach Familiendrama
Nächster Tourist nach Hotelbesuch in Istanbul tot
Nach dem Tod einer deutschen Familie ist in Istanbul ein weiterer deutscher Tourist gestorben. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Er sei zuvor mit Atemnot und Schweißausbrüchen in eine Klinik eingeliefert worden.
Die Todesursache des Touristen ist noch völlig unklar. Wie mittlerweile auch der deutsche „Focus“ berichtet, kam der Mann am Mittwoch in eine Klinik und starb dort wenig später, nachdem er am Montag in die Türkei gereist und einem Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih abgestiegen war. Brisant: Das ist der gleiche Stadtteil, in dem auch die deutsche Familie, die an einer Vergiftung starb, ihr Hotel hatte.
Hamburger Familie kam im Türkei-Urlaub ums Leben
Der Tod der Hamburger Familie sorgt seit der vergangenen Woche für Aufregung. Vater, Mutter, der fünf Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren am 9. November nach Istanbul gereist und am 12. November erstmals in einem Krankenhaus behandelt worden, mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Alle vier sind später gestorben, zuletzt der Vater am Montag.
Chemische Vergiftung in Hotel? Acht Verdächtige verhaftet
Inzwischen gehen die Behörden von einer chemischen Vergiftung im Hotel der Familie aus. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde dort am 11. November ein Zimmer wegen Schädlingen behandelt. Bisher wurden acht Verdächtige verhaftet, darunter Lebensmittelverkäufer und auch der Schädlingsbekämpfer, der im Hotel eingesetzt worden sein soll.
Laut Anadolu erklärte dieser in seiner Aussage, er habe keine gesonderte Zertifizierung zur Ausbringung der Chemikalien. Ein Kollege habe ihm gesagt, das brauche man nicht.
