Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Familiendrama

Nächster Tourist nach Hotelbesuch in Istanbul tot

Ausland
20.11.2025 14:31

Nach dem Tod einer deutschen Familie ist in Istanbul ein weiterer deutscher Tourist gestorben. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Er sei zuvor mit Atemnot und Schweißausbrüchen in eine Klinik eingeliefert worden.

0 Kommentare

Die Todesursache des Touristen ist noch völlig unklar. Wie mittlerweile auch der deutsche „Focus“ berichtet, kam der Mann am Mittwoch in eine Klinik und starb dort wenig später, nachdem er am Montag in die Türkei gereist und einem Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih abgestiegen war. Brisant: Das ist der gleiche Stadtteil, in dem auch die deutsche Familie, die an einer Vergiftung starb, ihr Hotel hatte. 

Hamburger Familie kam im Türkei-Urlaub ums Leben
Der Tod der Hamburger Familie sorgt seit der vergangenen Woche für Aufregung. Vater, Mutter, der fünf Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren am 9. November nach Istanbul gereist und am 12. November erstmals in einem Krankenhaus behandelt worden, mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Alle vier sind später gestorben, zuletzt der Vater am Montag.

Die türkische Stadt Istanbul kommt nicht zur Ruhe. (Symbolbild)
Die türkische Stadt Istanbul kommt nicht zur Ruhe. (Symbolbild)(Bild: Metin - stock.adobe.com)

Chemische Vergiftung in Hotel? Acht Verdächtige verhaftet
Inzwischen gehen die Behörden von einer chemischen Vergiftung im Hotel der Familie aus. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde dort am 11. November ein Zimmer wegen Schädlingen behandelt. Bisher wurden acht Verdächtige verhaftet, darunter Lebensmittelverkäufer und auch der Schädlingsbekämpfer, der im Hotel eingesetzt worden sein soll.

Lesen Sie auch:
Krone+ hat sich mit einem Lungenfacharzt und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter über die Gefahren ...
Krone Plus Logo
Nach Tod in der Türkei
Diese Gefahr geht von Putz- und Spritzmitteln aus
19.11.2025
Doch nicht das Essen?
Brisante Wende um tote Urlauberfamilie in Türkei
18.11.2025
An Vergiftung?
Vater von deutscher Familie in Istanbul gestorben
17.11.2025

Laut Anadolu erklärte dieser in seiner Aussage, er habe keine gesonderte Zertifizierung zur Ausbringung der Chemikalien. Ein Kollege habe ihm gesagt, das brauche man nicht.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
IstanbulTürkei
AtemnotFamilieVaterMutterKrankenhaus
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf