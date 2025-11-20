Nächster Tourist nach Hotelbesuch in Istanbul tot

Die Todesursache des Touristen ist noch völlig unklar. Wie mittlerweile auch der deutsche „Focus“ berichtet, kam der Mann am Mittwoch in eine Klinik und starb dort wenig später, nachdem er am Montag in die Türkei gereist und einem Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih abgestiegen war. Brisant: Das ist der gleiche Stadtteil, in dem auch die deutsche Familie, die an einer Vergiftung starb, ihr Hotel hatte.