Ermittlungen nach tödlichem Bootsunfall laufen

Nach dem tödlichen Zusammenstoß zweier Boote auf dem Bodensee am Samstag laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Der 26-jährige Unfallverursacher aus Vorarlberg konnte bisher nicht vernommen werden.
Am Samstag gegen 15.35 Uhr ereignete sich auf der Vorarlberger Seite des Bodensees ein schwerer Bootsunfall. Ein Motorboot mit vier Personen aus Österreich fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit am Ufer entlang. Auf Höhe des Rheinspitz prallte es gegen ein Segelboot mit einem deutschen Ehepaar an Bord – der Mann konnte gerade noch rechtzeitig abspringen, seine 57-jährige Frau verlor bei dem tragischen Zwischenfall ihr Leben.
Ermittlungen konzentrieren sich auf Befragungen
Die Polizei arbeitet derzeit intensiv an der Aufklärung des genauen Unfallhergangs. Bernhard Aigner von der Seepolizei erklärte gegenüber dem ORF, dass bei den zum Unfallzeitpunkt herrschenden Verhältnissen andere Boote eigentlich rechtzeitig erkennbar hätten sein müssen. Entscheidenden Erkenntnisse erhofft man sich nun von den Befragungen der Beteiligten – bislang waren diese noch nicht vernehmungsfähig, da sie alle unter schwerem Schock stehen.
Unfallverursacher nicht vernehmungsfähig
Das gilt auch für den 26-jährigen Lenker des Motorbootes, ein Vorarlberger. Der Mann wurde mit einem schweren Schock ins Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert. Mit ihm waren zwei weitere Männer und eine Frau aus Vorarlberg auf dem Boot. Immerhin eine Erkenntnis gibt es schon: Laut Polizei sei der Bootsführer nicht alkoholisiert gewesen.
Das zerstörte Segelboot wurde von der Feuerwehr beim Salzmann-Hafen am Rohrspitz geborgen. Es wird für weitere Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt.
