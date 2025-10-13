Ermittlungen nach tödlichem Bootsunfall laufen

Ermittlungen konzentrieren sich auf Befragungen

Die Polizei arbeitet derzeit intensiv an der Aufklärung des genauen Unfallhergangs. Bernhard Aigner von der Seepolizei erklärte gegenüber dem ORF, dass bei den zum Unfallzeitpunkt herrschenden Verhältnissen andere Boote eigentlich rechtzeitig erkennbar hätten sein müssen. Entscheidenden Erkenntnisse erhofft man sich nun von den Befragungen der Beteiligten – bislang waren diese noch nicht vernehmungsfähig, da sie alle unter schwerem Schock stehen.