Per Pedes von Neusiedl am See nach Weer in Tirol

Das Gastronomen-Paar Doris und Jörg Gebauer ist gestern von ihrer Heimatstadt los gewandert – mit jeweils rund 12 Kilo Gepäck auf dem Rücken und Hund „Dexter“ an der Leine. Etwa 600 Kilometer liegen vor ihnen.
Die erste Etappe reicht nur bis Purbach, in der ersten Woche und überhaupt am Tag Eins möchte man es noch langsam angehen lassen. „Dann wollen wir aber schon so zwischen 30 und 35 Kilometer am Tag zurücklegen“, erzählen die beiden. Einmal auf Wanderschaft zu gehen, war für Doris Gebauer schon länger eine Idee, die sie im Kopf hatte. Ihr Mann Jörg hatte ein Kloster in Thailand für eine Auszeit im Sinn. Ein Buch hatte ihn dazu inspiriert.
„Da habe ich gesagt, wenn du nach Thailand gehst, dann nehme ich Dexter und gehe auch wandern“, erzählt Doris. Das Kloster zerschlug sich schließlich aus diversen Gründen. Also fassten die beiden den Entschluss, doch gemeinsam loszuziehen. Aber „nur“ rund um den Neusiedler See war ihnen zu wenig, ein neues Ziel musste her. Nachdem Doris aus Tirol ist, wurde kurzerhand ihre Heimatgemeinde Weer in Tirol als Bestimmungsort ausgesucht. „Das war naheliegend und ist trotzdem ein schönes Stück weg“, so die beiden.
Als Training die „Hunderunden“ mit Dexter
Speziell trainiert haben sie für die rund 600 Kilometer Strecke aber nicht. Sie fühlen sich dank wöchentlicher Besuche im Fitnessstudio und ihrer täglichen ausgedehnten Hunderunden ausreichend fit. Am Abreisetag wurde mit Freunden noch genüsslich im Hotel Wende in Neusiedl am See gefrühstückt. Dann ging es los. Sechs Wochen haben sich die „Jörgs“ Zeit gegeben, um ihr Ziel zu erreichen. Einen Ruhetag wird es in der Woche geben und auch einen gewissen Komfort möchte man haben: Geschlafen wird in Pensionen, Zelt hat man keines eingepackt.
Die drei werden den Voralpenweg entlang wandern. „Wir werden immer zwischen Alpenhauptkamm und Donau unterwegs sein und freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit und die Erfahrung“, so Doris und Jörg. Na dann: Viel Erfolg!
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