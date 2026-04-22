Per Pedes von Neusiedl am See nach Weer in Tirol

Als Training die „Hunderunden“ mit Dexter

Speziell trainiert haben sie für die rund 600 Kilometer Strecke aber nicht. Sie fühlen sich dank wöchentlicher Besuche im Fitnessstudio und ihrer täglichen ausgedehnten Hunderunden ausreichend fit. Am Abreisetag wurde mit Freunden noch genüsslich im Hotel Wende in Neusiedl am See gefrühstückt. Dann ging es los. Sechs Wochen haben sich die „Jörgs“ Zeit gegeben, um ihr Ziel zu erreichen. Einen Ruhetag wird es in der Woche geben und auch einen gewissen Komfort möchte man haben: Geschlafen wird in Pensionen, Zelt hat man keines eingepackt.