Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

600 km Wanderweg

Per Pedes von Neusiedl am See nach Weer in Tirol

Burgenland
22.04.2026 11:00
Wer Doris, Jörg und „Dexter“ Gebauer virtuell begleiten möchte: Auf Instagram und Facebook sind ...
Wer Doris, Jörg und „Dexter“ Gebauer virtuell begleiten möchte: Auf Instagram und Facebook sind sie unter „Die Jörgs zu finden.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Das Gastronomen-Paar Doris und Jörg Gebauer ist gestern von ihrer Heimatstadt los gewandert – mit jeweils rund 12 Kilo Gepäck auf dem Rücken und Hund „Dexter“ an der Leine. Etwa 600 Kilometer liegen vor ihnen. 

0 Kommentare

Die erste Etappe reicht nur bis Purbach, in der ersten Woche und überhaupt am Tag Eins möchte man es noch langsam angehen lassen. „Dann wollen wir aber schon so zwischen 30 und 35 Kilometer am Tag zurücklegen“, erzählen die beiden. Einmal auf Wanderschaft zu gehen, war für Doris Gebauer schon länger eine Idee, die sie im Kopf hatte. Ihr Mann Jörg hatte ein Kloster in Thailand für eine Auszeit im Sinn. Ein Buch hatte ihn dazu inspiriert.

„Da habe ich gesagt, wenn du nach Thailand gehst, dann nehme ich Dexter und gehe auch wandern“, erzählt Doris. Das Kloster zerschlug sich schließlich aus diversen Gründen. Also fassten die beiden den Entschluss, doch gemeinsam loszuziehen. Aber „nur“ rund um den Neusiedler See war ihnen zu wenig, ein neues Ziel musste her. Nachdem Doris aus Tirol ist, wurde kurzerhand ihre Heimatgemeinde Weer in Tirol als Bestimmungsort ausgesucht. „Das war naheliegend und ist trotzdem ein schönes Stück weg“, so die beiden.

Als Training die „Hunderunden“ mit Dexter
Speziell trainiert haben sie für die rund 600 Kilometer Strecke aber nicht. Sie fühlen sich dank wöchentlicher Besuche im Fitnessstudio und ihrer täglichen ausgedehnten Hunderunden ausreichend fit. Am Abreisetag wurde mit Freunden noch genüsslich im Hotel Wende in Neusiedl am See gefrühstückt. Dann ging es los. Sechs Wochen haben sich die „Jörgs“ Zeit gegeben, um ihr Ziel zu erreichen. Einen Ruhetag wird es in der Woche geben und auch einen gewissen Komfort möchte man haben: Geschlafen wird in Pensionen, Zelt hat man keines eingepackt.

Die drei werden den Voralpenweg entlang wandern. „Wir werden immer zwischen Alpenhauptkamm und Donau unterwegs sein und freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit und die Erfahrung“, so Doris und Jörg. Na dann: Viel Erfolg! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
22.04.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
7° / 15°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 15°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
6° / 15°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
160.160 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
126.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
110.786 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1027 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
654 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
642 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Mehr Burgenland
24. April bis 4. Mai
Circus Frankello mit neuem Programm in Eisenstadt
Arbeitswelt im Wandel
Büro als Kampfzone: Neue Technik, neue „Spiele“
Menü am 20. April
Wenn Eiernockerl in der Schule den Magen verdrehen
Erstes Statement
HiPP-Chef: „Wir werden wie Täter dargestellt“
In Oberwart
Herzchirurgie: Kritik hält an, der Betrieb läuft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf