Circus Frankello mit neuem Programm in Eisenstadt

Tickets gewinnen

Zirkusdirektor Gino Frank freut sich gemeinsam mit seinen Artisten auf viele Kinder und Erwachsene, deren Augen sie zum Strahlen bringen wollen. Die Burgenland-„Krone“ verlost gemeinsam mit dem Circus Frankello 10 x 2 Eintrittskarten für das Gastspiel in Eisenstadt.