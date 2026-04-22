Circus Frankello mit neuem Programm in Eisenstadt

Ab Freitag bringt der Circus Frankello wieder Kinderaugen zum Leuchten, wenn er in der Landeshauptstadt zu Gast ist. Die „Krone“ verlost 10 x 2 Tickets.
Der Circus Frankello kommt mit einem komplett neuen Programm ins Burgenland! Von 24. April bis 4. Mai gastieren die Artisten und ihr Zirkus mit Herz für Kinder in der Landeshauptstadt Eisenstadt beim Haidäcker Park.
24. April:16 Uhr
25. April: 15 und 19 Uhr
26. April: 11 und 15 Uhr
27. April: 16 Uhr
30. April: 16 Uhr
1. Mai: 16 Uhr
2. Mai: 15 und 19 Uhr
3. Mai: 11 und 15 Uhr
4. Mai: 15 Uhr
Tickets gewinnen
Zirkusdirektor Gino Frank freut sich gemeinsam mit seinen Artisten auf viele Kinder und Erwachsene, deren Augen sie zum Strahlen bringen wollen. Die Burgenland-„Krone“ verlost gemeinsam mit dem Circus Frankello 10 x 2 Eintrittskarten für das Gastspiel in Eisenstadt.
Mitspielen auf der Facebook-Seite der Burgenland-„Krone“. Wir wünschen viel Glück!
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