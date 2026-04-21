Im Rathaus dreht sich alles um die Älteren

Beim zweiten „Senioren:innentag“ wartet ein vielfältiges Programm auf alle Besucher über 60 Jahren. Gestartet wird um 11 Uhr.
Wohnen, Pflege, Digitalisierung, Sicherheit, Ehrenamt – das sind nur einige Themen, die beim „Senior:innentag 2026“ heute im Rathaus von 11 bis 17 Uhr im Mittelpunkt stehen.
Bei freiem Eintritt hat man die Möglichkeit, sich bei 60 Ausstellern zu informieren, darunter Die Helfer Wiens, Häuser zum Leben, Wiener Seniorenring, DDSG Blue Danube Schifffahrt, Seniorenfotografie, zahlreiche Magistrate und vieles mehr.
Dafür, dass es trotz der vielen Info-Stände nicht langweilig wird, sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Um 11 Uhr findet die feierliche Eröffnung mit unter anderem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) statt. Um 11.40 Uhr sorgen die Wiener Ohrwurm Oldies für gute Stimmung. Hula-Hoop, Tanzgruppen, Sesselgymnastik und Konzerte sorgen für zusätzliche Abwechslung in der Volkshalle.
3500 Besucher im Vorjahr
Aber auch im Arkadenhof ist einiges los: Von 11 bis 16.30 Uhr wartet ein Impfbus. Der Nordic Walk startet um 14 Uhr. Wer sich für Porträtfotografie interessiert, ist um 12, 14 und 16 Uhr bei Stand Nr. 24 richtig.
Bei der Premiere des „Senior:innentags“ im Vorjahr waren 3500 Besucher vor Ort. Es zahlt sich also aus, bereits um 10.30 Uhr (wenn der Einlass startet) dort zu sein. Für die kulinarische Verpflegung ist natürlich auch gesorgt.
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