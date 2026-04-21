Im Rathaus dreht sich alles um die Älteren

Dafür, dass es trotz der vielen Info-Stände nicht langweilig wird, sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Um 11 Uhr findet die feierliche Eröffnung mit unter anderem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) statt. Um 11.40 Uhr sorgen die Wiener Ohrwurm Oldies für gute Stimmung. Hula-Hoop, Tanzgruppen, Sesselgymnastik und Konzerte sorgen für zusätzliche Abwechslung in der Volkshalle.