Hälfte aller Verkehrstoten sind Senioren zu Fuß

Insgesamt bedeuten 15 Verkehrstote in Wien im Jahr 2025 zwar einen Rückgang im Jahresvergleich (2024: 20 Opfer), trotzdem sieht der VCÖ nach einer Auswertung der Daten eine alarmierende Entwicklung: Der Anteil an betagten unmotorisierten Verkehrsteilnehmern an der Opferbilanz liegt weit über dem langjährigen Durchschnitt. Zwischen 2017 und 2025 lag der Anteil an Senioren an den Verkehrstoten in Wien – inklusive Lenkern von Fahrzeugen – bei 35 Prozent, letztes Jahr bei 47 Prozent, und das ausschließlich Fußgänger.