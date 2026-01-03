Hälfte aller Verkehrstoten sind Senioren zu Fuß

Die allgemeinen Opferzahlen sinken zwar, doch der Anteil an betagten Verkehrsteilnehmern steigt. Der VCÖ sieht jetzt eine gefährliche Entwicklung
Sieben Seniorinnen und Senioren sind im vergangenen Jahr auf Wiens Straßen tödlich verunglückt – und machen damit fast die Hälfte aller Opfer aus. Sie alle waren als Fußgänger unterwegs.
Insgesamt bedeuten 15 Verkehrstote in Wien im Jahr 2025 zwar einen Rückgang im Jahresvergleich (2024: 20 Opfer), trotzdem sieht der VCÖ nach einer Auswertung der Daten eine alarmierende Entwicklung: Der Anteil an betagten unmotorisierten Verkehrsteilnehmern an der Opferbilanz liegt weit über dem langjährigen Durchschnitt. Zwischen 2017 und 2025 lag der Anteil an Senioren an den Verkehrstoten in Wien – inklusive Lenkern von Fahrzeugen – bei 35 Prozent, letztes Jahr bei 47 Prozent, und das ausschließlich Fußgänger.
VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky sieht in den Zahlen keinen statistischen Ausreißer, sondern einen Weckruf: „Unser Verkehrssystem nimmt auf ältere Menschen, insbesondere Fußgängerinnen und Fußgänger, zu wenig Rücksicht.“ Es brauche dringend Maßnahmen für ein seniorengerechteres Verkehrssystem, mit Verkehrsberuhigung und Tempolimits in Wohngebieten, übersichtlichen Straßenübergängen, längeren Grünphasen bei Fußgängerampeln und ausreichend breiten Gehsteigen.
