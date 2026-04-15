Budget: Schulden steigen, Sparziele reichen nicht

Laut Fiskalrat muss im kommenden Jahr deutlich mehr eingespart werden, als von der Regierung geplant. Um das Budgetdefizit 2027 wie geplant auf 3,5 Prozent des BIP zu drücken, sind gemäß der am Mittwoch veröffentlichten Schnellschätzung des Fiskalratsbüros weitere Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 4,4 Milliarden Euro nötig! Gefordert wird daher ein rasches und ambitioniertes Vorgehen.

Grafik: Die Budgetprognose des Fiskalrats bis 2027