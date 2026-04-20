Denise Richards‘ Ex Patrick Muldoon gestorben

Produzent und Leadsänger

Muldoon stand nicht nur bis zu seinem Tod als Schauspieler vor der Kamera, er war auch bei einer Reihe von Filmen als ausführender Produzent tätig – etwa beim Streifen „The Dreadful“ mit Sophie Turner und Kit Harington in den Hauptrollen. Außerdem widmete er sich seiner zweiten Leidenschaft, der Musik, als Leadsänger der Band The Sleeping Masses.