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„Melrose Place“-Star

Denise Richards‘ Ex Patrick Muldoon gestorben

Society International
20.04.2026 13:41
Denise Richards trauert um ihren Ex-Freund Patrick Muldoon: Der „Melrose Place“-Star starb mit ...
Denise Richards trauert um ihren Ex-Freund Patrick Muldoon: Der „Melrose Place“-Star starb mit 57 Jahren an einem Herzinfarkt.(Bild: APA-Images / Everett Collection)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Patrick Muldoon ist tot. Der Schauspieler, der unter anderem in der Serie „Melrose Place“, aber auch im Film „Starship Troopers“ mitspielte, ist im Alter von nur 57 Jahren verstorben.

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Wie das US-Branchenmagazin „Deadline“ berichtete, starb Patrick Muldoon am Sonntagmorgen an einem Herzinfarkt. 

Kultrolle in „Zeit der Sehnsucht“
Muldoon war vor allem für seine Rolle des Austin Reed in der Seifenoper „Zeit der Sehnsucht“ bekannt, die er in den 90ern und später auch Anfang der 2010er-Jahre verkörperte. Zuletzt wurde sogar über eine Rückkehr des Schauspielers spekuliert.

Serienfans kennen Patrick Muldoon vor allem für seine Rolle des Austin Reed in der Seifenoper ...
Serienfans kennen Patrick Muldoon vor allem für seine Rolle des Austin Reed in der Seifenoper „Zeit der Sehnsucht“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper)

Seine Karriere startete Muldoon mit einem Gastauftritt in der Sitcom „Wer ist hier der Boss?“ Anfang der 90er spielte er in der Teenie-Serie „California High School“ mit, bevor er in „Melrose Place“ als Schurke Richard Hart in mehreren Staffeln zu sehen war.

On-off-Beziehung mit Denise Richards
Am Set der Serie lernte Muldoon auch Denise Richards kennen, mit der er eine On-off-Beziehung führte.

Doch trotz Trennung verband Richards und Muldoon eine jahrelange Freundschaft. Die beiden Ex-Partner posierten sogar Anfang März noch gemeinsam auf dem roten Teppich bei den Saturn Awards. Auch bei der Hochzeit von Richards mit Aaron Phypers war Muldoon zu Gast.

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Produzent und Leadsänger
Muldoon stand nicht nur bis zu seinem Tod als Schauspieler vor der Kamera, er war auch bei einer Reihe von Filmen als ausführender Produzent tätig – etwa beim Streifen „The Dreadful“ mit Sophie Turner und Kit Harington in den Hauptrollen. Außerdem widmete er sich seiner zweiten Leidenschaft, der Musik, als Leadsänger der Band The Sleeping Masses.

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