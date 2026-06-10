„Unprofessionell!“ Abgesagter Test sorgt für Ärger

Eigentlich hätten sich Norwegen und Schottland am Montag zu einem letzten Test vor der Weltmeisterschaft gegenüberstehen sollen. Doch daraus wurde nichts. Die Schotten sagten das geplante Duell kurzfristig ab – und lösten damit großen Unmut beim Gegner aus. Möglich war die spontane Absage nur deshalb, weil es sich nicht um ein offizielles Länderspiel gehandelt hätte. „Es hätte nur ein einstündiges Trainingsspiel auf unserem Gelände sein sollen“, erklärte Schottlands Teamchef Steve Clarke über den hinter verschlossenen Türen geplanten Test.