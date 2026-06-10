Der ÖFB gewinnt das nächste Talent (15) für sich!

Spielerisch unterscheidet sich der Teenager allerdings von Österreichs Kapitän. Der für sein Alter eher schmächtige Linksverteidiger gilt als aggressiver Zweikämpfer mit guter Technik und hoher Beweglichkeit. Dabei profitiert er auch von seiner Vergangenheit im Futsal. „Ich glaube, meine größte Stärke ist mein Wille. Ich liebe es, Tacklings zu machen, weil das meinen Willen beweist“, beschreibt sich Rirsch da Costa selbst.