Der ÖFB gewinnt das nächste Talent (15) für sich!

Der ÖFB hat das nächste internationale Talent für sich gewonnen! Mit Cauã Rirsch da Costa steht ein gebürtiger Brasilianer erstmals im österreichischen Nationalteam. Der 15-Jährige von São Paulo läuft am Mittwoch für die ÖFB-U16 gegen Deutschland auf.
Nach Paul Wanner und Carney Chukwuemeka hat sich erneut ein vielversprechendes Talent für Österreich entschieden. Mit Cauã Rirsch da Costa wurde diesmal sogar ein gebürtiger Brasilianer für das aktuelle U16-Nationalteam des ÖFB nominiert. Möglich macht das die österreichische Abstammung des 15-Jährigen. Über seine Urgroßeltern besitzt der Linksverteidiger die österreichische Staatsbürgerschaft und darf deshalb für den ÖFB auflaufen.
Rirsch da Costa stammt aus dem Hinterland von São Paulo und spielt sowohl in der U17 als auch bereits in der U20 des Esporte Clube Meia Noite – übersetzt: Sportklub Mitternacht.
„Will in Fußstapfen von Alaba treten“
Eine bemerkenswerte Geschichte führte schließlich zur ÖFB-Nominierung. Der Vizepräsident des brasilianischen Klubs, Juliano Leonel, kontaktierte im Vorjahr Thiago Scuro, den aktuellen Sportdirektor der AS Monaco, und machte ihn auf das Talent aufmerksam. Scuro arbeitete früher bei Red Bull Bragantino und kennt daher ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Laut „Kicker“ soll er Rangnick Videos und Unterlagen des Spielers übermittelt haben. Dieser habe daraufhin U16-Teamchef Hermann Stadler eine Einberufung empfohlen.
In Brasilien sorgte die Nominierung bereits für Aufmerksamkeit. Das Portal „Globo Esporte“ bezeichnete Rirsch da Costa sogar als „neuen Alaba“. Nicht zuletzt deshalb, weil David Alaba das große Vorbild des jungen Linksverteidigers ist. „Ich werde alles daransetzen, in seine Fußstapfen zu treten. Alaba ist eine Inspiration“, wird Rirsch da Costa zitiert.
Spielerisch unterscheidet sich der Teenager allerdings von Österreichs Kapitän. Der für sein Alter eher schmächtige Linksverteidiger gilt als aggressiver Zweikämpfer mit guter Technik und hoher Beweglichkeit. Dabei profitiert er auch von seiner Vergangenheit im Futsal. „Ich glaube, meine größte Stärke ist mein Wille. Ich liebe es, Tacklings zu machen, weil das meinen Willen beweist“, beschreibt sich Rirsch da Costa selbst.
Deutsch spricht der junge Brasilianer derzeit noch nicht. Über den österreichischen Fußball weiß er allerdings bereits, dass der LASK das Double gewann und die ÖFB-U17 Vizeweltmeister wurde. Die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt er erst seit 2025. Die entsprechenden Schritte wurden bereits 2022 von seiner in Frankreich lebenden Tante eingeleitet.
Während seines Aufenthalts in Österreich ist der Neo-Österreicher gemeinsam mit seinen Teamkollegen am neuen ÖFB-Campus in Aspern untergebracht. Langfristig verfolgt er ein klares Ziel. „Das wird mir viele Türen öffnen. Mein Traum ist es, in Europa zu spielen“, sagt Rirsch da Costa.
Sein Debüt im ÖFB-Dress könnte er bereits am Mittwoch feiern. Die U16 bestreitet zwei Testspiele gegen Deutschland (10.45 Uhr und 12.45 Uhr).
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