Schlager setzt sich durch ++ Internes Testspiel

Alexander Schlager erfüllt sich einen Kindheitstraum und wird während der Weltmeisterschaft zwischen den Pfosten stehen. Der 30-Jährige erhält den Vorzug gegenüber seinen Kontrahenten. In der ersten Ausgabe unseres täglichen WM-Studios (immer ab 8:30 Uhr auf krone.tv) sprechen wir über diese Personalentscheidung, das interne Testspiel am heutigen Tag sowie weitere Stars, die während der Endrunde auf der Strecke bleiben.
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